Dorpshoofd August Sabajo op 70-jarige leeftijd overleden

August Sabajo, dorpshoofd van Copi in Commewijne tevens oud-hoofdinspecteur van politie, is vandaag komen te overlijden. Dat meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Hij was geruime tijd ziek.

Het 70-jarige dorpshoofd trad in december 2021 toe tot VIDS, nadat hij werd aangewezen als dorpshoofd van het Inheemse dorp Copi aan de Cassewinicakreek in Commewijne. Door de aanwijzing had Copi na geruime tijd weer een voltallig bestuur.

Hierdoor heeft hij geparticipeerd in de mini-conferentie van VIDS tussen 8 en 10 december 2021. Hoewel hij niet op de voorgrond trad, had hij een uitgesproken mening over Inheemse issues.

Door de band tussen bewoners van Copi en Inheemse gemeenschappen zoals Cassipora en Redi Doti in Para heeft dit dorp zich aangesloten bij OSIP, die staat voor de Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen Para, Wanica en Commewijne (vanwege Copi).

VIDS condoleert het dorpsbestuur en gemeenschap van Copi en alle nabestaanden. Moge Adajali/ Tamushi ons troosten en sterken met het heengaan van het dorpshoofd August Sabajo. (Bron: VIDS)