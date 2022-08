Lichaam vermiste bootsman geborgen; vertoont diverse verwondingen 

Het lichaam van de vermiste bootsman Charles Mac Gerrell (47) is woensdag door de politie geborgen. Charles was maandag omstreeks 15.00u betrokken bij een bootongeluk op de Coesewijnerivier in Suriname, waarbij hij te water raakte.

Op die bewuste maandag deed een visser aangifte van vermissing. De man genaamd Achmed verklaarde, dat hij samen met de bootsman Charles was gaan vissen.

Ze hadden hun visnetten reeds uitgezet. Op een gegeven moment zou bootsman Charles tijdens het varen zijn evenwicht hebben verloren, waarna hij in het water viel en in de diepte verdween.

Het lijk van Charles vertoont diverse verwondingen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot in beslag genomen.

Het is vooralsnog niet bekend hoe het slachtoffer aan de verwondingen komt.