Veiligheidsmannen vp veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf in zaak Jason Pinas

In de mishandelingszaak van journalist Jason Pinas zijn drie veiligheidsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Daarnaast moeten ze een schadevergoeding betalen aan Pinas, meldt SR Herald.

Pinas werd op 14 december vorig jaar tijdens zijn werk mishandeld door beveiligers van Brunswijk. Volgens de vp zou Pinas in zijn auto zijn gekomen. Maar uit de beelden blijkt dat dit niet waar is.

Uit de beelden blijkt verder dat hij in een wurggreep werd gehouden, op de grond is gesmeten en is geslagen. Volgens zijn advocaat was dit brute geweld totaal niet nodig. Pinas was namelijk niet dichtbij de vp of zijn auto, dat de drie veiligheidsmannen met geweld moesten optreden.

De drie zijn op basis van openlijke geweldpleging veroordeeld tot drie maanden celstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Twee weken na het incident werden twee handgranaten onder de auto voor het huis van Pinas aangetroffen. Pinas zei in februari dat hij zich niet veilig voelde.