Vrouw dient klacht in tegen politieman vanwege oplichting voor 55.000 SRD

Een vrouw in Suriname is begin deze maand naar de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de Surinaamse politie gestapt om een aanklacht in te dienen tegen een politieman. Volgens haar zou ze door hem opgelicht zijn voor een bedrag van 55.000 SRD. Het betreft een slepende kwestie die begon met een sound battle.

De echtgenoot van de aangeefster S.I. en agent van de politie 3e klasse D.R., tewerkgesteld op politiebureau Waldeck, zitten samen in een sound battle groep. Bij een sound battle in Paramaribo, zou de echtgenoot de naam van de groep niet hebben vermeld, tot grote ergernis van de politieman. Volgens de aangeefster is haar man niet verplicht de naam van de groep te gebruiken, omdat haar man alle inspanningen en alle onkosten zelf heeft gedaan.

Nadat haar wederhelft de battle had gewonnen en op nummer 2 eindigde begon de ellende. De politieman zou het gezin het leven zuur hebben gemaakt door steeds ruzie te maken. Op 1 januari is de zaak geëscaleerd waarbij er een vechtpartij ontstond bij een restaurant te Nieuw-Nickerie.

Volgens de aangeefster was haar man die dag jarig en was zij met haar gezin uit geweest. De agent zag het gezin en kwam naar hen toe. Daar haalde hij weer oude koeien uit de sloot. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de politieman kwam te vallen. Hij deed aangifte bij de politie. Op 14 januari werden haar levenspartner, zoon en een neefje aangehouden wegens mishandeling bij de vechtpartij te Nieuw-Nickerie.

Op aandringen van de familie maakte de aangeefster contact met de politieman om de zaak in te trekken. Hij eiste 55.000 SRD hiervoor, hetgeen ook betaald werd. Op maandag 17 januari werden alle drie in vrijheid gesteld. Volgens de politieman had hij de zaak ingetrokken. Na onderzoek is volgens de aangeefster echter gebleken dat de agent de zaak nimmer had ingetrokken.

De vrouw voelde zich beetgenomen door de politieman en stapte op maandag 4 juli naar Onderzoek Personeelszaken (OPZ), omdat ze opgelicht zou zijn. Na goed onderzoek werden partijen ontboden op het bureau. De politieman was bereid het geld terug te betalen, omdat de tegenpartij bewijzen had van de overmakingen. Na de betaling mochten partijen weer huiswaarts.