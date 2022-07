Politie laat bordeel te Zorg en Hoop sluiten na inval

Diverse afdelingen van het Korps Politie Suriname hebben afgelopen weekend een inval gedaan in een bordeel te Zorg en Hoop. Tijdens de controle zijn 7 vreemdelingen aangetroffen die geen documenten bij zich hadden.

De eigenaar van het bordeel kon bij navraag geen enkele document aantonen waaruit kon worden gehaald dat hij conform wettelijke regelgeving zijn bordeel openstelt voor gasten. Hij werd aangemaand het bordeel te sluiten en naderhand zijn documenten alsnog te overleggen aan de politie meldt de Surinaamse politie vandaag.

De controle werkzaamheden werden gedaan door de afdeling Trafficking in Persons (TIP) in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli. TIP werd daarbij bijgestaan door leden van andere gespecialiseerde afdelingen binnen de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit, leden van de Regio Bijstand Teams Paramaribo en Midden en de Surveillance Taskforce van Regio Paramaribo.

Tijdens de controle is nagegaan of de vreemdelingen die zijn aangetroffen legaal in Suriname vertoeven. Er zijn zestien vreemdelingen aangetroffen. Van negen waren alle documenten in orde, terwijl de rest is aangezegd zich te melden op de afdeling Vreemdelingen Dienst om hun documenten in orde te maken.

De acties worden uitgevoerd in het kader van het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat door het Korps Politie Suriname (KPS) is afgekondigd.