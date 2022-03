Jason Pinas was helemaal niet in auto van vp Brunswijk

Journalist Jason Pinas was helemaal niet in de auto van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, zoals de vp eerder in De Nationale Assemblee beweerde. Dat blijkt uit de camerabeelden die vandaag in de rechtszaal getoond zijn.

Brunswijk zei eerder in het parlement (video onder): ‘Ik stapte in m’n auto en nam 500 SRD uit m’n auto. Toen ik me omdraaide zag ik een journalist helemaal in m’n auto. Wat doe je hier in m’n auto?” zou de vp vervolgens gezegd hebben. Pinas werd volgens hem daarna door de beveiliging gepakt en afgevoerd.

Uit de beelden blijkt verder dat hij daarna in een wurggreep werd gehouden, op de grond is gesmeten en is geslagen. Volgens zijn advocaat was dit brute geweld totaal niet nodig. Pinas was namelijk niet dichtbij de vp of zijn auto, dat de drie veiligheidsmannen met geweld moesten optreden.

Op de beelden is verder niet te zien dat Pinas zwaaiende bewegingen naar de vp maakte en daarmee een gevaar vormde voor Brunswijk, zoals een van de veiligheidsmannen verklaarde. Geconcludeerd kan worden dat Brunswijk en zijn veiligheidsman hierover hebben gelogen.

De zaak wordt op 10 mei verder behandeld.