Doorgangshuis van stichting Nieuw Combé krijgt schoonmaakbeurt

Het doorgangshuis van stichting Nieuw Combé aan de kleine Saramacca, dat onder beheer staat van het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) staat, krijgt een grote schoonmaakbeurt. Directeur Maria Misiedjan heeft een schoonmaakbedrijf aangetrokken om de grote wasbeurt uit te voeren.

De verschillende delen van het complex in Suriname, waaronder verschillende kamers, een keuken, de voorgevel en de schutting zijn volledig schoongewassen. De stichtingsdirecteur geeft voorts aan dat deze maand nog een onafgebouwde kamer zal worden afgemaakt middels de inzet van de Civiel Technische Afdeling van ROS .

“Al deze activiteiten worden uit eigen middelen van stichting Nieuw Combé gefinancierd”, geeft Misiedjan aan.

Nieuw Combé is een onderkomen dat al decennia wordt gebruikt door de binnenlandse gemeenschap (marron en inheemsen) in Paramaribo, bij voornamelijk rouw activiteiten en de daarmee gepaard gaande rituele plechtigheden. Door de jaren heen zijn de faciliteiten sterk achteruit gegaan en is een complete renovatie helemaal op zijn plaats.