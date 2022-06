Concacaf: Suriname verliest met 3-0 van Mexico

Het Surinaamse nationaal voetbalelftal (Natio) nam het zaterdagavond in Mexico, in het kader van de Concacaf Nations League, op tegen de nationale ploeg van het land (El Tri). In het Corona-stadion in de stad Torreón werd het op speeldag 3 in Groep A, 3-0 in het voordeel van Mexico.

Reeds in de 3e minuut wisten de Mexicanen de score te openen nadat Suriname een hoekschop slap verdedigde: 1-0. In de eerste helft was Suriname nauwelijks gevaarlijk en werd er veel onnodig balverlies geleden.

In de 39e minuut kreeg El Tri een penalty toegewezen nadat Diego Lainez in het strafschopgebied werd neergehaald door Shaquille Pinas. Henri Martin bracht Mexico vanuit de witte stip naar 2-0, wat ook de ruststand was.

In de tweede helft speelde Suriname gedurfder en werden er meer aanvallen opgebouwd. Tot scoren kwam Natio echter niet. In de 83e minuut kreeg Mexico wederom een penalty nadat doelman Warner Hahn een zware overtreding maakte. Hahn wist echter de strafschop te stoppen. In de laatste minuut van blessuretijd (94e) scoorde Eric Sanchez de 3-0 voor de Mexicanen.

In deze groep speelde Natio eerder tegen Jamaica. Het team van coach Stanley Menzo speelde in de eerste wedstrijd thuis in Paramaribo gelijk (1-1) en verloor de tweede wedstrijd uit in Jamaica met 3-1.