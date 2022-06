Jamaica wint met 3-1 van Suriname in Kingston

Suriname en Jamaica zijn dinsdag 7 juni opnieuw tegen elkaar uitgekomen in de CONCACAF Nations League. Het betrof de return wedstrijd in een leeg stadion te Kingston, welke eindigde in 3-1 in het voordeel van Jamaica.

De Reggae Boyz kwamen net als in de vorige wedstrijd als eerste op voorsprong, nadat er in de 16e minuut uit een vrije trap gescoord werd door Ravel Morisson. Een paar minuten later was het Yanic Wildschut die de gelijkmaker in de 20e minuut voor Natio maakte.

In de 43e minuut wist Jamaica echter weer te scoren en bracht Junior Flemmings de stand voor rust op 2-1.

Na de rust wisten de Reggae Boys de score te verhogen naar 3-1, door een doelpunt van Jamal Lowe in de 69e minuut. Suriname probeerde in de resterende ruim 20 minuten het tij te keren, echter zonder resultaat.

Over een paar dagen, op zaterdag 11 juni, moet Natio tegen het sterke Mexico spelen in Groep A.