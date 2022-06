CONCACAF Nations League: Suriname tegen Jamaica eindigt in 1-1

In de CONCACAF Nations League heeft Suriname het zaterdag 4 juni in Paramaribo opgenomen tegen Jamaica. De spannende wedstrijd in een vol stadion eindigde in een gelijkspel.

Jamaica kwam in de 39e minuut van de eerste helft op voorsprong. Suriname bleef jagen op het tegendoelpunt maar bleek niet in staat om te scoren.

Uiteindelijk was het de Jamaicaanse doelman die in de 84ste minuut van de tweede helft, een eigen doelpunt maakte door de bal door zijn vingers te laten glippen en in het doel terecht te laten komen.

Het team van bondscoach Stanley Menzo had daarna nog enkele kansen maar wist deze niet om te zetten in winst. Menzo kreeg in de 86ste minuut ook nog een gele kaart.

Natio speelt woensdag de return in Jamaica.