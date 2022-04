Nederlander die man in shisha lounge Suriname doodschoot in Amsterdam voor rechter

De Surinaamse Nederlander die ervan verdacht wordt in 2018 de 30-jarige Surinamer Roberto Kida te hebben doodgeschoten in club PP Shisha Lounge in Suriname, staat op 29 april aanstaande voor de rechter in Amsterdam. Het gaat om de 36-jarige Dafnon Murry van der M.

Kida werd op vrijdag 12 januari 2018 doodgeschoten in bovengenoemde club. De verdachte schutter Van der M., die stiefzoon is van de eigenaar van de inmiddels gesloten shisha lounge, zou daarna met de auto van het slachtoffer naar Albina zijn gereden alwaar hij de oversteek naar Frans-Guyana maakte.

Van der M. kon niet makkelijk opgespoord worden omdat zijn moeder en stiefvader een valse naam van hun (stief)zoon aan de politie hadden doorgegeven te weten Rudolf Pengel. Dit om de politie op een dwaalspoor te brengen. Ondertussen kon hij op z’n gemak vluchten naar de Franse kant.

Het slachtoffer Roberto Kida.

Daar werd hij echter vastgezet vanwege een veroordeling in 2019. In juni 2018 vroegen de Surinaamse autoriteiten Nederland de vervolging van Van der M. over te nemen In juli 2021 vaardigde een Nederlandse onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit.

Op grond van dat laatste is Van der M. op 2 februari 2022 door de Franse autoriteiten aan Nederland overgedragen en op Schiphol formeel aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Op 29 april aanstaande staat hij voor de Amsterdamse rechtbank.

Justitie hoopt hiermee alsnog de moord te hebben opgelost op Roberto Kida.