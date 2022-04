VIDEO: Man omgekomen bij woningbrand in Nickerie

Bij een woningbrand woensdagavond op de hoek van de Putaal-en de Sardinestraat in Nickerie is een man omgekomen. Dit bevestigt de brandweer van het rijstdistrict tegenover Waterkant.Net. De personalia van het slachtoffer is nog niet bekend.

Het betreft een laagbouw houtenwoning, die voor aankomst van manschappen van het Korps Brandweer Suriname in lichterlaaie stond. Het verkoolde lijk is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

De oorzaak is nog onbekend. De politie van Nieuw-Nickerie, de brandweer en de afdeling Forensische Opsporing zijn belast met het onderzoek.

Hieronder een filmpje van de situatie.