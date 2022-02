28-jarige vrouw aangehouden na vernieling spullen ex-partner

De vrouw die vorige week vernielingen bij het huis van haar ex-partner aanrichtte, na een meningsverschil over haar aandeel in de woning, is de 28-jarige Okesha S. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Ze is op zaterdag 19 februari jongstleden door de politie van het bureau Latour op een woonadres te Goede Verwachting opgespoord en aangehouden. De ex-partner van Okesha deed op diezelfde dag aangifte van vernieling tegen haar. Hij verklaarde aan de politie dat de jonge vrouw vernielingen heeft aangebracht aan de woning, zijn auto’s en twee laptops

Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat de vrouw niet meer gewenst is in huis bij haar ex-partner. Toen zij ter plaatse ging om haar persoonlijke spullen te halen, kreeg zij een woordenwisseling met de man. Dit viel niet in goede aarde bij Okesha, waarna zij overging tot het plegen van de vernielingen. De politie die werd ingeschakeld, trof de vrouw op de locatie aan. Zij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Naar zeggen van Okesha, maakt zij ook aanspraak op het huis, aangezien zij samen met de man heeft opgebouwd. Zij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.