Vrouw pleegt vernielingen bij ex-man na meningsverschil over aandeel woning

De politie in Suriname heeft een vrouw zaterdag aangehouden, die met een houten lat vernielingen heeft aangericht aan de auto en de woning van haar ex-man.



De verdachte had een knipperlichtrelatie van zes jaar met de man. Zij is ongeveer drie maanden niet meer met hem. Zaterdag is zij naar zijn woning gegaan en wilde haar kleding meenemen. Ook wilde zij hun minderjarig kind wegbrengen.



De vrouw heeft op een gegeven moment een meningsverschil over de woning gehad met haar ex. Zij vindt dat het huis ook van haar is. Zij nam een houten lat waarmee zij op de motorkap van zijn auto sloeg. Daarnaast vernielde zij een raam van het pand en twee beveiligingscamera’s.



Ook werden twee laptops door haar vernield. De man is zelf naar de politie gegaan om te melden dat zijn ex vernielingen aanrichtte.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.