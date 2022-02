Advocaat aangehouden voor jagen op Flamingo’s in Bigi Pan-gebied 

Een advocaat en een burger zijn zaterdag in het Bigi Pan-gebied aangehouden, nadat zij op heterdaad werden betrapt op het jagen op beschermde vogels in Suriname.

Tijdens surveillance in het gebied betrapten alerte jachtopzieners twee mannen in het water. Zij stelden een onderzoek in en het bleek dat het tweetal doodgeschoten Flamingo’s in bezit had. Op hen werden ook twee jachtgeweren aangetroffen, die niet gedekt zijn middels een vergunning.

Beide verdachten werden samen met de in beslag genomen goederen overgedragen aan de politie van Paradise. In het belang van het onderzoek is het tweetal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat de zaak van de advocaat D.M. buiten proces zal worden afgehandeld..