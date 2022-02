Opnieuw Chinees winkeliersechtpaar op klaarlichte dag overvallen

Opnieuw is een Chinees winkeliersechtpaar in Suriname slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. Dit keer aan de Tineweg, waar het echtpaar zondagmorgen werd overvallen door twee gewapende en gemaskerde criminelen. De rovers hebben beide slachtoffers onder bedreiging van een kapmes en een houwer beroofd en gekneveld achtergelaten.

Ten tijde van de overval was de winkelier alleen in de winkel. Zijn partner lag in de slaapkamer. Plotseling stormden de twee mannen de winkel binnen en vielen de winkelier aan. Hij raakte in een worsteling met hen, maar werd overmeesterd en gekneveld met plakband. Gelijk daarna trokken de rovers de roldeur van de winkel dicht.

De vrouw die in haar slaapkamer lag, zag op de beveiligingscamera’s dat de roldeur dicht ging. Ze vond het vreemd en nam poolshoogte in de winkel. Daar werd ze eveneens overrompeld en gekneveld met plakband. Zij heeft een slag met de platte kant van het scherp voorwerp moeten incasseren, waardoor ze zwellingen in het gezicht heeft opgelopen.

Nadat het echtpaar was uitgeschakeld sloegen de daders de camerabox stuk en haalden haast alle vertrekken van het pand overhoop. Ze zijn er vandoor met een geldbedrag groot SRD 5.000, sloffen sigaretten en twee mobiele telefoons. Na hun daad maakten de overvallers de roldeur op een kiertje open en verlieten de plaats vermoedelijk te voet. Het echtpaar liep zwellingen en schrammen op.

De politie van Kwatta werd ingeschakeld die de aangifte heeft opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.