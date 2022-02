Familie looft 5.000 euro uit voor gouden tip in zaak doodgeschoten Vincen

Op 25 november 2021 werd Vincen Wesley Meiland (40) in de BM Lounge aan de Franchepanestraat doodgeschoten. Bijna 3 maanden na zijn dood zit de familie in Nederland en Suriname nog vol vragen en roept iedereen op om te helpen om duidelijkheid te brengen in deze zaak.

Voor de gouden tip die ondermeer antwoord geeft op de vraag ‘Waarom moest Vincen dood en door wie is hij doodgeschoten’ wordt een beloning van 5.000 euro uitgeloofd.

Vincen was op het moment dat hij doodgeschoten werd 3 weken in Suriname en zou daar 2 maanden verblijven. Hij was met flink wat geld afgereisd om daar een perceel te kopen. Zover kwam het niet, want op die bewuste dag werd hij op zeer gewelddadige wijze om het leven gebracht zegt de familie. Die vermoed dat er meer achter de dood van Vincen zit.

Vincen was die avond samen met een neef genaamd Roberto S. Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat er een illegale dansparty gaande was in bar-dancing BM Lounge, waarbij ook twee politieambtenaren en hun partners aanwezig waren.

Op een gegeven moment vond er een woordenwisseling plaats tussen één der politieambtenaren en Roberto, die uitmondde in een schietpartij waarbij Vincen werdt geraakt. De twee politieambtenaren hebben ook schotverwondingen opgelopen en zijn daarbij ernstig gewond geraakt.

Het vermoeden bestaat dat Roberto ook schoten heeft gelost, maar hij ontkent dat. Hij meldde zich aan bij de politie met het wapen van een van de agenten die een schotverwonding heeft opgelopen.

“Vincen is vermoedelijk vermoord en hiervan is aangifte/ klacht gedaan. Om dit kracht bij te zetten, hebben wij uw hulp nodig. Wie weet wat er met Vincen is gebeurd op die avond? Waarom moest hij op zo een gewelddadige manier dood? Heeft u informatie over de dader(s) en omstanders? Beschikt u over beeldmateriaal van de desbetreffende avond? Weet u meer over de toedracht dat heeft geleid tot de dood van Vincen?” vraagt de familie.

Een ieder die bruikbaar beeldmateriaal instuurt via onder vermeld telefoonnummer krijgt een vergoeding in euro’s. De hoogte daarvan is afhankelijk van de duur en kwaliteit van het materiaal. Alle informatie en beeldmateriaal kan met de familie van Vincen gedeeld worden via het telefoonnummer +31645407858.

Zoals gezegd looft de familie een bedrag van 5.000 euro uit voor de gouden tip. “Alle informatie is welkom en zal op discrete wijze worden behandeld. Help ons dit op te lossen, want Vincen bing ding wang mang sa bing libie boeng nanga sma. De familie weet dat jullie hem niet zullen teleurstellen.”