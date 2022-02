Man spreekt vriendin aan op vreemdgaan en wordt door haar gestoken na ruzie

De politie in Suriname heeft vanmorgen de 24-jarige Marjon B. gearresteerd, nadat zij haar 32-jarige vriend Virgill met een mes had gestoken. Dit gebeurde toen de man zijn vriendin confronteerde met het vermoeden dat ze vreemd gaat en diefstal uit de woning.

Het latere slachtoffer zou van buurjongens hebben vernomen dat zijn vriendin bezoek kreeg van een andere man wanneer hij uit huis ging. Hij raakte vaak genoeg geld kwijt en vermoedt dat de andere man er met zijn geld vandoor is gegaan.

De vriend sprak zijn vriendin hierop aan en wilde haar meenemen naar het bureau om aangifte te doen. Ze weigerde dit en wilde de woning verlaten. Virgill belemmerde haar waarbij er een vechtpartij tussen het koppel ontstond. Virgill bracht haar een slag toe met zijn vlakke hand in haar gezicht. Op haar beurt sloeg zij haar vriend met een valhelm die zij bij zich had.

De vriend wist haar die afhandig te maken, waarna ze naar de keuken rende en bij de wasbak een mes pakte. Ze stak hem daarmede, waardoor hij gewond raakte aan zijn linkerbeen. De politie werd ingeschakeld en heeft de vriendin ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het bureau. Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over haar lot.

Het mes waarmee het slachtoffer is gestoken is in beslag genomen. Het slachtoffer is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.