Advocaat Nibte pleit heler in diefstalzaak Emanuel Pinas vrij

Kamlesh K., die als heler is aangemerkt bij de diefstal in de woning bij de penitentiaire ambtenaar Emanuel Pinas, is dinsdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Op maandag 21 februari diende de raadsvrouw een verzoek in op basis van artikel 54A voor haar cliënt, waarmee het OM akkoord ging. Zij stelde de verdachte vandaag onmiddellijk in vrijheid.

Kamlesh werd op 18 februari 2022 in het belang van het onderzoek in verzekering, aangezien hij verdacht werd van heling en overtreding van de vuurwapenwet. Volgens de raadsvrouw bekend haar cliënt een vuistvuurwapen onder zich te hebben gehad, zonder in het bezit te zijn van een vuurwapenvergunning. Inmiddels is het vuurwapen door de politie in beslag genomen.

Het Hof heeft dan ook een vaste gedragslijn dat de verdachte, nadat het vuurwapen in beslag is genomen, de verdachte in vrijheid wordt gesteld, immers is er met het vuurwapen geen strafbaar feit gepleegd.

Met betrekking tot de heling gaf de verdachte aan dat hij enige tijd terug is benaderd door zijn ex-werknemer Clarence. Clarence gaf hem aan dat hij in financiële nood verkeerde en dat hij graag zijn horloge als onderpand zou willen belenen bij Kamlesh. Hij gaf Clarence USD 100, en liet het horloge op zijn kantoor.

Volgens de verdachte heeft hij het nimmer aangetrokken. Hij is een ondernemer en heeft absoluut geen behoefte om gestolen goederen te kopen. Toen Clarence het horloge als onderpand aanbood, had Kamlesh dan ook op geen enkele wijze argwaan. Indien hij ervan op de hoogte was dat het horloge van diefstal afkomstig was, had hij dit nooit en te nimmer als onderpand genomen bij Clarence.

Volgens de raadsvrouw heeft haar cliënt geheel te goeder trouw het horloge als onderpand genomen bij Clarence. Het horloge is inmiddels ook al afgestaan aan de politie. Verder gaf Nibte aan dat haar cliënt enorm veel schade lijdt door zijn opsluiting. Hij is als aannemer bezig met diverse bouwprojecten.

Indien de detentie van hem voort duurt, komt hij in gedrang met deadlines van zijn lopende bouwprojecten en loopt hij kans op forse boetes, voortvloeiende uit de overeenkomsten. Bovenal is Kamlesh nimmer met justitie in aanraking gekomen. Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het verzoek stelde het OM de verdachte vrij.