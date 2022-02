Politieman vermoedelijk betrokken bij woningoverval Manfowroestraat

Een politieman is dinsdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden in verband met de woningoverval maandag aan de Manfowroestraat in Suriname.

Vier gewapende en gemaskerde rovers pleegden op klaarlichte dag een overval bij de woning van ondernemer M.B. Het vermoeden bestaat dat de aspirant-agent R.P. meer moet afweten van de zaak.

De man is dinsdag aangehouden in het voertuig waarmee de daders de plaats hebben verlaten. Hij ontkent elke betrokkenheid. Het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over zijn lot beslissen.