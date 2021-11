Politie-informatie over dodelijke schietpartij tijdens illegale dansparty in BM Lounge

De 40-jarige Nederlander Vincent Meiland is in de vroege ochtend van donderdag 25 november tijdens een vermoedelijke schotenwisseling tussen twee politieambtenaren Diego W. en Ronny R., en de 43-jarige verdachte Roberto S. om het leven gekomen. Dit meldt het Korps Politie Suriname zojuist in een persbericht.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat er een illegale dansparty gaande was in bar-dancing BM Lounge, waarbij de twee politieambtenaren en hun partners aanwezig waren. Op een gegeven moment vond er een woordenwisseling plaats tussen één der politieambtenaren en Roberto, die uitmondde in een schietpartij. Daarbij is het slachtoffer Meiland dodelijk geraakt. De twee politieambtenaren hebben ook schotverwondingen opgelopen en zijn daarbij ernstig gewond geraakt.

Op een gegeven moment gelukte het Roberto het dienstwapen van één van de wetsdienaren te bemachtigen en daarmee uit de bar-dancing te vluchten. Kort daarna is het de politie gelukt om hem aan te houden, waarbij het vuistvuurwapen van de politieman op hem is aangetroffen en in bewaring is genomen.

Het ontzielde lichaam van Vincent is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen en is de verdachte Roberto in verzekering gesteld.

De twee politieambtenaren zijn ter verpleging in een ziekeninrichting opgenomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak.