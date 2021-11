36-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij dodelijk schietincident

De politie heeft Roberto S. (36) donderdag in verzekering gesteld voor betrokkenheid bij het dodelijk schietincident in BM Lounge in Suriname. Het vermoeden bestaat dat hij ook schoten heeft gelost, maar hij ontkent dat. Hij meldde zich aan bij de politie met het wapen van een van de agenten die een schotverwonding heeft opgelopen.

Bij het schietincident op de kruising van de Franchepanestraat en de Bersabalaan heeft een neef van Roberto S., Vincent Meiland (40), het leven gelaten. Ook hebben twee agenten van het Justitiële Interventie Team, die bij BM Lounge waren om zich te vermaken, schotwonden opgelopen.

De agenten gingen samen met anderen naar de plaats. Een van hen botste tegen Roberto S. op. Dat is de aanleiding voor een ruzie tussen de mannen geweest, die is uitgemond in een schermutseling. Daarna volgde een schotenwisseling.

Volgens Roberto S. hebben beide agenten schoten gelost. Hij maakte het wapen van een van de politiemannen afhandig nadat die alle patronen had geschoten. Hij rende weg met dit wapen en meldde zich naderhand hiermee aan bij de politie.

Vermoedelijk heeft Meiland ook geschoten, maar er is geen wapen bij hem aangetroffen. Roberto S. wordt verdacht van onder ander poging tot moord, poging tot doodslag en diefstal middels geweld.

Een van de agenten is bij het schietincident geraakt in de rug en de hals en de ander in de rug.