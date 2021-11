Suriname heeft weer kunnen genieten van Srefidensi parade en defilé

Suriname heeft op Srefidensi weer kunnen genieten van de terugkerende parade en defilé. Dit jaar kon de samenleving dit heuglijk evenement helaas niet persoonlijk bijwonen dan via de beeldbuis of via social mediakanalen.

In de vroege ochtend van Srefidensi werden de 21 minuutschoten gelost. Daarna werden de laatste voorbereidingen door de verschillende groepen rond het Kerkplein en Onafhankelijkheidsplein getroffen. De politie stond op verschillende punten rondom de veiligheidszone. Dit was het beeld in de morgen op 25 november 2021.

Naast de minuutschoten heeft de inspectie van de eenheden rond 10 uur plaatsgevonden op het Kerkplein door president Santokhi. Het defilé ging van start nadat de president plaats nam op het defileerpunt te Onafhankelijkheidsplein.

De verschillende eenheden die dit jaar meedoen aan het Srefidensi evenement zijn; het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname, Korps Douane Suriname, Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname, met daaropvolgend de Buitenlandse eenheden.

De eenheden die deelnemen aan het defilé, waren dit jaar in kleiner formaat vanwege de gezondheidsmaatregelen.