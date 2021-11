VIDEO: Speurhonden ingezet bij bestrijden illegale handel in wilde dieren

In de periode van 15 tot en met 25 november 2021 is een speciaal team uit het buitenland, op uitnodiging van Suriname en met ondersteuning van IUCN-NL en de International Fund for Animal Welfare (IFAW), in het land. Dit om de nodige ondersteuning te bieden bij het bestrijden van de illegale handel in wilde dieren.

Deze speciale missie is uitgevoerd door de inzet van speurhonden die speciaal zijn getraind om specifiek in Suriname voorkomende wilde dieren (en producten ervan), zoals zeeschildpadden en jaguars, op te sporen bij de grensposten en andere controlepunten in Suriname, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De signalen geven aan dat de handel en vraag naar delen van de jaguar, in het bijzonder de tanden, de laatste jaren enorm zijn gestegen. De bedreiging van de jaguar wildpopulatie zit in de illegale jacht, die in het verleden incidenteel plaatsvond tegenover wat er nu gebeurt, waarbij men doelbewust op de jaguar jaagt.

Dit filmpje werd flink gedeeld via social media.

De illegale handel in jaguars en andere in het wild voorkomende dieren, zoals de recent ontdekte smokkel van zangvogels op de internationale luchthaven, neemt serieus toe en moet gezamenlijk worden bestreden zegt het Surinaamse Openbaar Ministerie in een persbericht.



In dit kader zijn er recentelijk in samenwerking met diverse nationale en internationale NGO’ s en instituten enkele projecten opgestart en uitgevoerd om de wildpopulatie van de jaguar en andere katachtigen te monitoren en de bewustwording en capaciteitsversterking bij de opsporingsdiensten en de justitiële autoriteiten te vergroten.



Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in overleg en in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname, de douane, de N.V. Luchthavenbeheer en de N.V. Canawaima, de afgelopen periode een speciale missie uitgevoerd om de strijd tegen de illegale handel van wilde dieren aan te gaan en de capaciteit hiertoe te vergroten.

Deze eerste missie van inventarisatie van de veldsituatie mag als geslaagd worden beschouwd, daar er een goede samenwerking is ontstaan tussen de verschillende instanties die allemaal hun betrokkenheid, commitment, en medewerking hebben getoond. De inzet van speurhonden vermindert de hinder die kan ontstaan bij controle en vergroot de pakkans.

De verscherping van het beleid van de betrokken instanties en de inzet van speurhonden moet gezien worden als een grote bijdrage van Suriname aan het behoud van wilde dieren over de hele wereld en dat heel serieus moet worden genomen door een ieder in Suriname.