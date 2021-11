Ook twee politiemannen gewond geraakt bij dodelijke schietpartij

Bij de dodelijke schietpartij die afgelopen nacht plaatsvond in BM Lounge op de kruising van de Franchepanestraat en de Bersabalaan in Suriname, zijn ook twee politiemannen in burger gewond geraakt.

Het dodelijk slachtoffer is de 40-jarige Vincent Meiland, die meerdere keren door kogels binnen in het pand werd geraakt en ter plaatse kwam te overlijden.

Vernomen wordt dat er een ruzie tussen twee groepen in de drukbezochte bardancing aan de schietpartij vooraf ging. Een persoon uit de ene groep zou daarna meerdere schoten hebben gelost op de andere groep, waarbij de drie personen werden geraakt.

Een van de agenten werd met de ambulance naar de SEH vervoerd, de ander ging per eigen gelegenheid. Ze verkeren buiten levensgevaar.

Over de schutter is nog niet veel bekend. Het onderzoek is in volle gang.