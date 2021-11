Srefidensi verklaring van de NPS

[INGEZONDEN] – “Mi kondre tru mi lobi joe”, is waar wij als Surinamers op de 46e srefidensi dag, 25 november 2021, aan moeten denken. De NPS wenst de totale Surinaamse samenleving te feliciteren met deze dag en wenst gelijk aan te geven dat zij zich er terdege van bewust is dat alle Surinamers momenteel betere tijden zouden kunnen meemaken in ons geliefd Suriname. Op de 46e srefidensi dag zijn er nog te veel mensen die het bijzonder moeilijk hebben, waarbij men dagelijks moet nagaan hoe men een bordje eten op tafel kan zetten, de transportkosten en huishuur kan betalen, en een dak boven het hoofd kan hebben.

In dit kader roepen wij daarom alle Surinamers op om op basis van hun vermogen die bijdrage te leveren om Suriname en de Surinamers naar hogere hoogten te tillen. De NPS roept ook alle politici, ondernemers en leidinggevenden in en buiten Suriname op om het vertrouwen van het volk, welke zo broodnodig is, daadwerkelijk te helpen herwinnen.



“Mi Kondre tru , mi lobi Joe” moeten we continu voor ogen hebben wanneer wij onze dagelijkse activiteiten aan het uitvoeren zijn. Wanneer wij deze gedachten blijven herhalen dan zullen wij ook bij alles wat we doen ons de vraag moeten stellen: is dit wat wij doen goed voor de toekomst van ons land. Iedere dag moeten wij nagaan wat ik kan doen voor Suriname in deze moeilijke dagen om het leed van vooral de minderdraagkrachtigen te kunnen lenigen, om de processen in gang te doen zetten die kunnen bijdragen tot de creatie van sterke instituten zowel bij de overheid als daarbuiten, om zodoende die broodnodige investeringen voor de economische ontwikkeling van ons land te helpen realiseren en een boost te geven. Kortom, welke positieve bijdrage kunnen wij leveren aan de ontwikkeling van ons land.



Dat we veranderingen moeten hebben is duidelijk. Maar belangrijk zal zijn onze instelling die niet alleen naar het eigen belang gericht moet zijn, maar naar onze omgeving. Trouwens, als het goed gaat met Suriname, gaat het ook goed met ons allen. De NPS wenst invulling te geven aan de verwachtingen van het volk en spreekt de hoop uit dat wij met z’n allen succesvol zullen zijn in het creëren van een positieve ontwikkeling van ons land Suriname.



Gefeliciteerd Suriname.

Namens de NPS

Gregory Rusland

Voorzitter