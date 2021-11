CBvS waarschuwt voor fake berichten die via social media rond gaan

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft deze week laten weten dat een veelvuldig gedeeld bericht, over een stilzwijgende omzetting van vreemde valuta in Surinaamse dollar, niet op waarheid berust.

De bank zegt ook dat er geen sprake van is dat de aanvraag van vreemde valuta per 1 december 2021 op grond van een geldige reden bij de commerciële banken moet geschieden.

Volgens de CBvS gaat hier om valse berichtgeving die via diverse sociale mediakanalen rouleert en niet van de CBvS of een andere officiële bron afkomstig is.

De bank roept de Surinaamse samenleving op om waakzaam te zijn en geen acht te slaan op elementen, die onnodig paniek op de financiële markt wensen te veroorzaken.

Tenslotte wenst de CBvS te benadrukken, dat de berichtgeving aan het publiek te allen tijde via de officiële kanalen wordt gedaan.