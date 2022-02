Twee levensberovingen in januari

In januari 2022 zijn twee personen in Suriname door middel van een misdrijf om het leven gebracht. Beide zaken zijn in onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het eerste geval betreft de dood van de 55-jarige Mahinderpersad Bhagwanie. Zijn ontzielde lichaam werd op zondag 16 januari op de begraafplaats Vrede en Arbeid aan de van Esveldstraat aangetroffen. Hij is als gevolg van zware mishandeling om het leven gekomen.

Op donderdag 27 januari is het lijk van de 18-jarige vermiste Jason Felter, opgevist uit de Coppenamerivier. Aan z’n rechtervoet was een 4 duim steende vastgebonden. Het slachtoffer werd sinds woensdag 26 januari vermist. Het is vooralsnog niet bekend door wie de jongeman is vermoord.

Het onderzoek in beide zaken duurt voort.