Lijk 18-jarige vermiste man opgevist: steen vastgemaakt aan voeten

Een 18-jarige man, die donderdag als vermist werd opgegeven, is vrijdag dood terug gevonden. Zijn lichaam is vrijdagochtend opgevist uit de Coppenamerivier. Aan de voeten is een 4 duim steen vastgemaakt zegt de politie.

Donderdagmorgen werd bericht ontvangen vanuit Boskamp omtrent de vermissing van de 18-jarige visser Jason Felter. De politie van Calcutta toog direct na de melding naar het visserskamp waar het slachtoffer zich zou moeten bevinden.

Ter plaatse werd een enorme bloedplas aangetroffen en andere bloedsporen. De politie schakelde het Forensich opsporingstean in voor onderzoek.

Vrijdag in de ochtend werd het lijk in de Coppenamerivier ter hoogte van LVV door omstanders aangetroffen en opgevist. De politie van Calcutta heeft de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten.

Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gebracht. Het onderzoek duurt voort.