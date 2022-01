Guyanese politie houdt Surinamers aan na vondst illegaal wapen

De Guyanese politie heeft woensdag twee mannen uit Suriname aangehouden. Dit nadat een illegaal vuurwapen met munitie werd aangetroffen op een locatie bij Corentyne Beach te Berbice.

Op basis van binnengekomen informatie voerden agenten op die bewuste dag in de middag, onderzoek uit op bovengenoemde locatie. Daarbij werd een 9MM semi-automatische pistool en elf 9MM kogels (foto) aangetroffen.

De aangehouden mannen zijn 46 om 37 jaar, beiden woonachtig in Nickerie. Volgens de Guyanese autoriteiten gaat het om vissers. Het onderzoek is in volle gang.