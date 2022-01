Slachtoffer begraafplaats door ernstige mishandeling overleden

De 55-jarige Mahinderpersad Bhagwanie, wiens lijk op zondag 16 januari op de begraafplaats Vrede en Arbeid aan de van Esveldstraat in Suriname werd aangetroffen, is door ernstige mishandeling om het leven gekomen. Dit is vastgesteld in het obductierapport.

Een voorbijganger trof het slachtoffer op die bewuste morgen liggend op zijn rug langs een looppad op de begraafplaats aan. Hij sloeg terstond alarm. Volgens de politie vertoonde het lichaam van Mahinderpersad schaafwonden op zijn rug en dijbeen.

Op basis van deze aangetroffen sporen werd het ontzielde lichaam in opdracht opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Tijdens de obductie heeft de patholoog diverse fracturen waargenomen.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. Kapitale Delicten is bezig met het verder onderzoek.