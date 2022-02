Bromfietser gewond na botsing met afslaande auto

Bij een aanrijding vanmorgen aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is een bromfietser gewond geraakt aan zijn been. Het verkeersongeval vond rond 11.00u plaats, ter hoogte van supermarkt Tan Sha Ro.

De bromfietser reed vanuit de kant van Paranam richting Latour. De bestuurder van een bedrijfsauto van een securitybedrijf, kwam vanaf de andere kant. Ter hoogte van de supermarkt sloeg de autobestuurder af, maar zag daarbij de bromfietser kennelijk over het hoofd.

Het gevolg was een flinke botsing waarbij de bromfietser gewond raakte. Hij werd per ambulance naar de SEH afgevoerd. Aan de hand van de schade aan de auto is af te leiden hoe hard de botsing moet zijn geweest.

De politie van Houttuin kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.