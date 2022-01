Zesde verdachte roofmoord bakkerij aangehouden

Het Arrestatie-Team (A-Team) in Suriname heeft woensdag de zesde verdachte, Ch.P. (17), aangehouden in verband met de roofmoord op de 50-jarige onderneemster, Zhenjie Yang, die een bakkerij runde aan de Kwattaweg.

In deze zaak zijn reeds de verdachten Nikiel R.(15), David R.(16), Timothy L.(23), Radjkoemar R.(21) en Simson F.(19) aangehouden en in verzekering gesteld.

De 15-jarige Nikiel was in december aangehouden en de vier anderen zijn in januari opgepakt. Tot nu toe hebben alle vijf verdachten een volmondige bekentenis afgelegd met uitzondering van de laatste verdachte P. Hij ontkent het feit met klem.

In de nacht van zaterdag op zondag 19 december 2021 werd het ontzielde lichaam van de onderneemster in een woning annex bakkerij aangetroffen. Haar levenloze lichaam werd op een bed aangetroffen. Bij haar hals trof de politie een baddoek aan die toen al het redelijke vermoeden gaf dat zij door een misdrijf om het leven was gebracht.

Het pand was compleet overhoop gehaald, maar het is vooralsnog onbekend wat er allemaal is buitgemaakt. Uit het obductierapport blijkt dat de vrouw door middel van wurging om het leven is gebracht. In het belang van het onderzoek blijft het zestal in arrest. Kapitale Delicten is belast met het onderzoek.