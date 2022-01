Nog meer aanhoudingen in roofmoordzaak vrouw bij bakkerij

Nadat eerder een 15-jarige jongen werd aangehouden, in de zaak waarbij de 50-jarige Zhenjie Yang bij een bakkerij van het leven werd beroofd, heeft de politie de afgelopen dagen nog vier verdachten in beeld gebracht en aangehouden.

De verdachten zouden hebben toegegeven iets van de levensberovingzaak te weten. Of er nog meer aanhoudingen volgen, is nog niet duidelijk.

Een van de verdachten heeft sedert zijn 15de drugs- en gedragsproblemen en werd door verschillende instanties opgevangen voor begeleiding. Dat heeft echter niet mogen baten.

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.