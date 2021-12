Dode vrouw (50) in bakkerij slachtoffer van roofmoord

Het lichaam van de vrouw, die vanmorgen dood werd gevonden bij een bakkerij aan de Kwattaweg in Suriname, is zojuist afgevoerd (foto). Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat er sprake is van een misdrijf; ze is vermoedelijk gewurgd met een baddoek.

De bakkerij is gewoonlijk dagelijks open. Gisteren merkten buurtbewoners op dat de bakkerij potdicht was en zagen de vrouw niet. De politie werd gealarmeerd en kwam poolshoogte nemen. Er werd niets noemenswaardig waargenomen en de politie ging weer weg.

Vandaag was de zaak weer dicht en werd de politie opnieuw gealarmeerd. Dit keer konden agenten toegang naar binnen krijgen en bij nader onderzoek werd de vrouw levenloos aangetroffen.

Er was een baddoek om haar hals en de camera’s waren weggerukt. Ook zijn kamers overhoop gehaald. Het vermoeden bestaat dat het om een roofmoord gaat, waarbij de 50-jarige vrouw is beroofd en vermoord in de bakkerij annex woonruimte.

Het is niet bekend wat er allemaal is buitgemaakt omdat de vrouw alleen woonde. De criminelen gingen ervandoor met de camerabox en lieten het scherm van de televisie in een vriezer achter.

Het slachtoffer is vrijdagavond voor het laatst gezien en daarna niet meer. Haar lijk verkeerde in staat van ontbinding. Het huis was dicht; hoe de daders binnen zijn gegaan is niet bekend.

Het lijk is in beslag genomen en de zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.