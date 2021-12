15-jarige jongen aangehouden in roofmoord zaak bakkerij

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend een 15-jarige jongen aangehouden, in verband met de roofmoord op de 50-jarige Zhenjie Yang van de bakkerij aan de Kwattaweg. Hij zou samen met twee anderen verantwoordelijk zijn voor de roofmoord.

Het ontzielde lichaam van de vrouw werd op zondag 19 december aangetroffen in het pand. Agenten troffen de vrouw in haar slaapkamer liggend op haar rug op haar bed aan. Om haar hals troffen de wetsdienaren een kleine baddoek aan.

Het vermoeden bestaat dat de vrouw gewurgd is. De tiener ontkent hier iets mee te maken hebben. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.