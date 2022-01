Man die Roxana Baksh dood reed veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijk

Kantonrechter Roy Elgin heeft donderdag Amitkoemar H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 2 jaar zonder aftrek. Deze automobilist veroorzaakte op maandag 21 juni 2021 een aanrijding met dodelijke afloop op de Sir Winston Churchillweg in Suriname. De 36-jarige voetganger, Roxana Baksh overleed ter plaatse als gevolg van opgelopen letsel. Op die avond was het slachtoffer met nog drie andere personen aan het trimmen toen het tragisch ongeval zich voordeed.

Openbare aanklager Sudesh Sewgobind achtte de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en eiste een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk met bevel tot gevangenneming en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 2 jaar onder aftrek. Het betrokken voertuig was niet herkeurd. Hiervoor eiste de officier van justitie een geldboete van SRD 150,- subsidiair 3 dagen hechtenis. Sewgobind achtte het rijden onder invloed wettig en overtuigend bewezen.

Advocaat Chandra Algoe

Advocaat Chandra Algoe voerde in haar pleidooi aan dat zij twee novums meemaakt in deze zaak. “Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) denkt dat het de vrijheid heeft om getuigen te mogen selecteren die sec belastende verklaringen hebben afgelegd. Het OM moet belastende en ontlastende verklaringen aanhalen. De ontlastende verklaringen zijn juist door de werkarm van de vervolging afgelegd en die worden buiten beschouwing gelaten.

Een andere nieuwigheid is dat de officier denkt dat burgers in staat zijn om trias alcoholica vast te stellen. Dit wordt per definitie door opsporingsambtenaren vastgesteld. Het moet een ambtsedige ambtenaar zijn die getraind is in het herkennen van alcoholgebruik en niet een willekeurige burger. We kunnen allemaal schreeuwen dat die persoon dronken is. Het vaststellen op juridisch acceptabele wijze doet de verbalisant.

In deze zaak zijn de verbalisant en de hulpofficier bij proces-verbaal alsook op de strafzitting uitgebreid gehoord. Zij hebben geen dronkenschap vastgesteld”, aldus Algoe in haar pleidooi. Zij verzocht de rechter om niet mee te gaan met het strafvoorstel van de vervolging en haar cliënt vrij te willen spreken van de strafverzwarende omstandigheid van rijden onder invloed.

Algoe voerde aan dat er geen discussie is dat de verdachte de aanrijding heeft veroorzaakt. Dat heeft hij ook nimmer ontkent, echter was hij niet onder invloed. De magistraat ging mee met het pleidooi van de raadsvrouw en gaf aan dat de wetgever uitdrukkelijk stelt dat alcohol alleen vastgesteld kan worden middels technische bewijzen namelijk door een ademanalysetest, bloedtest of door de waarneming van de verbalisant of een ambtsedig ambtenaar.

Hij achtte het rijden onder invloed niet bewezen en veroordeelde de automobilist Amietkoemar tot een geheel voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding waarbij een slachtoffer de dood is ingejaagd en anderen letsels hebben opgelopen.

De verdachte was na de uitspraak weer vrij in beweging. Hij is nimmer aangehouden in deze zaak.