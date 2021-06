36-jarige Roxana doodgereden, veroorzaker na verhoor heengezonden

De trimmende vrouw die maandag op de Sir Winston Churchillweg in Suriname werd doodgereden door een 40-jarige automobilist, is de 36-jarige Roxana Baksh (foto). Of de veroorzaker daadwerkelijk onder invloed was tijdens het rijden, is nog steeds onduidelijk.

De automobilist in kwestie, Amitkumar H., beschikt wel over een geldig rijbewijs, welk is ingevorderd door de Surinaamse politie. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat de man na verhoor is heengezonden.

Roxana, die in het dagelijks leven leerkracht was, zou volgens een vriendin vaker in de buurt van haar huis trimmen. Die avond was ze met nog een persoon toen het tragisch verkeersongeval plaatsvond ter hoogte van de Marinebasis.

Volgens de politie kwam de melding van het ongeval om 19.35u binnen.