Gewapende criminelen beroven klant tankstation Martin Luther Kingweg

Twee criminelen hebben donderdagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd bij Mike’s Paranam Fuel aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Ze hebben daarbij een klant overvallen en beroofd van een tas inhoudend een fors geldbedrag in SRD en valuta.

Een van de daders was gekleed in een zwart shirt en de andere in een wit shirt met blauwe motieven. Deze laatste had een vuurwapen bij zich, waarmee hij het slachtoffer onder schot hield.

De eigenaar van het tankstation zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat het slachtoffer was komen tanken. Onder bedreiging maakte het tweetal een tas bij hem buit en rende naar een gereedstaande zwart gelakte personenwagen.

De rovers stapten in het vluchtvoertuig en reden richting Paramaribo. De politie van Paranam heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.