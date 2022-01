Militair en burger aangehouden om slopen voertuig

De politie van Uitvlugt heeft dinsdagmiddag twee verdachten aangehouden op het terrein van Openbaar Groen. De 25-jarige Savier J. en de 30-jarige Gerben G. waren bezig een voertuig van op het terrein van Openbaar Groen te slopen.

Uit onderzoek blijkt dat Savier een militair is. Hij is voor verder onderzoek terstond overgedragen aan de militaire politie (MP).

Gerben kent de beheerder van Openbaar Groen. Hij was samen met de militair op bezoek bij de beheerder, die echter niet thuis was. Bij die gelegenheid gingen zij over tot de daad.

Hangende het onderzoek zijn beide mannen in verzekering gesteld.