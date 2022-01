SLM vluchten naar Aruba, Port of Spain en Curaçao ook donderdag niet doorgegaan

De Surinam Airways vluchten vanuit Paramaribo naar Aruba, Port of Spain en Curaçao vinden ook op donderdag 27 januari geen doorgang. Dat heeft de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zojuist laten weten.

De regionale vluchten konden gisteren niet uitgevoerd worden vanwege technische redenen. Surinam Airways heeft voor haar regionale vluchtoperatie een overeenkomst met het Spaanse Aura Airlines dat volledig volgens de Europese standaarden opereert. De keus voor deze airline is gebaseerd op het feit dat er in Suriname permanent een toestel staat en er een back-up vliegtuig beschikbaar is in de regio, Caracas/Venezuela.

Vanwege verscherpte veiligheidsmaatregelen in Caracas is dit back-up toestel echter nog steeds niet vertrokken en daardoor kan het geplande vliegschema van gisteren en vandaag niet worden uitgevoerd.

Passagiers die gisteren naar Miami moesten vertrekken zijn nu overgeboekt op een vlucht van American Airlines. De reizigers die nu in Miami zijn komen ook met dezelfde maatschappij terug naar Suriname. Voor passagiers die gestrand waren op Aruba richting Miami en vice versa was gisteren al voor een alternatief gezorgd.

“Surinam Airways is in continu overleg met Aura Airlines om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Wij streven ernaar de passagiers die nog niet vervoerd zijn naar en van Aruba, Port of Spain en Curaçao zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen”, aldus het bedrijf in een persbericht.

Voor deze passagiers geldt dat ze geïnformeerd zullen worden door de SLM of hun reisagent waar het ticket geboekt is.

Surinam Airways zegt haar welgemeende verontschuldiging aan te bieden voor het ontstane ongerief en dankt elke passagier voor zijn/haar begrip.