Waarnemend diensthoofd BBS en vervanger ontheven

De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft op woensdag 26 januari 2022, het diensthoofd van de Beveiligings- en Bijstandsdienst (BBS), Iwan Terborg, kort voor zijn officiële benoeming ontheven. Terborg werd op 27 januari 2021 aangesteld als waarnemend diensthoofd van de BBS en zou een jaar later officieel benoemd moeten worden. Ook zijn vervanger, Lindeman Lingrisie werd ontheven.

In verband met de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie nodigde de bewindsman het bestuur van de Bond Personeel Beveiligings- Bijstandsdienst Suriname (BPBBS) op donderdag 27 januari uit, ter mededeling dat per ingaande 26 januari 2022 Jersey Purperhart de scepter zwaait bij de BBS.

Het bestuur heeft hierbij hun misnoegen kenbaar gemaakt en aangegeven niet eens te zijn met de manier hoe dit alles er aan toe gaat. De minister gaf aan dat zijn besluit gebaseerd is op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Terborg en Lingrisie. Op basis van de hiërarchie binnen de organisatie is Purperhart de oudste in de rang.

Jersey Purperhart

Amoksi vroeg het bestuur om de nodige ondersteuning en ruimte te geven aan het waarnemend diensthoofd. Ook werd een beroep gedaan om met nieuwe voorstellen te komen om de organisatie beter te kunnen leiden en naar hogere hoogte te brengen.

Het besluit van de bewindsman heeft een ieder binnen de organisatie verrast, omdat de Terborg pas in april 2022 met verlof zou moeten gaan met daar aansluitend pensioen. Hij is een dag voor zijn officiële benoeming als hoofd van de BBS ontheven uit zijn functie.

Het bestuur zal het besluit van de minister en het traject voorleggen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Momenteel is Terborg ter beschikking van de minister.