Monument voor Armando die door jonge rover werd doodgestoken

In Rijswijk is woensdag een monument onthuld ter nagedachtenis aan Armando Balkaran (26), die vorig jaar, tijdens een gewelddadige beroving door een 16-jarige jongen (foto), om het leven kwam.

Kort na de steekpartij richtte de familie al een provisorische gedenkplek in op de plaats waar Armando werd gevonden door een voorbijganger. Daar komen de nabestaanden al bijna een jaar lang elke zaterdag bij elkaar.

De onthulling van de permanente gedenksteen (foto onder) werd gisteren gedaan door waarnemend burgemeester Bas Verkerk van Rijswijk en de ouders van Armando. Op de gedenksteen staat ook een afbeelding van een lieveheersbeestje, het symbool tegen geweld, om duidelijk te maken dat Armando slachtoffer was van zinloos en willekeurig geweld schrijft RTV West.

Armando werd gestoken door de tiener omdat die vond dat hij te weinig zakgeld van zijn oma kreeg. De nu 17-jarige jongen is vorig jaar veroordeeld tot 15 maanden in een jeugdgevangenis (eis 18 maanden) en jeugd-tbs. Hij krijgt niet de maximale 24 maanden omdat hij ‘vergaand’ verminderd toerekeningsvatbaar is.

Voor veel nabestaanden in soortgelijke zaken is de maximale celstraf van twee jaar onverteerbaar. Om die reden begonnen de ouders van de in 2017 vermoorde Romy Nieuwburg (14), Savannah Dekker (14) en Nick Bood (16) een petitie om de maximale straf omhoog te brengen naar vijf jaar. Dit is echter nog niet het geval.

De ouders van Armando deden hun verhaal bij Omroep West: