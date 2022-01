Minister bezoekt nabestaanden slachtoffers woningbrand Mariestraat

De Surinaamse minister van justitie en politie heeft vanmiddag, samen met een team van slachtofferhulp, een bezoek gebracht aan de nabestaanden van de vier personen die zaterdagochtend bij de woningbrand aan de Mariestraat kwamen te overlijden. De minister werd daarbij vergezeld door hoofdcommandeur van de brandweer Radjen Jakhari.

Een 62-jarige grootmoeder en 3 kleinkinderen zijn levend verbrand in een enorme vuurzee. De oom van de kinderen en zoon van de overleden vrouw, Arun, voelt zich schuldig voor het feit dat hij niet thuis was ten tijde van de brand. Hij krijgt slachtofferhulp.

De grootvader kan het nog steeds niet verwerken dat de moeder van zijn kinderen alsook zijn kleinkinderen omgekomen zijn bij de brand. Voor de familie is het de tweede tragische gebeurtenis. In 2016 kwamen ook al twee kleindochters bij een woningbrand aan de Loorstraat om het leven. Er zijn nu totaal 5 kleinkinderen bij een woningbrand overleden.

De ontzielde lichamen zijn in beslag genomen. Nadat de lichamen zijn vrijgegeven zal de minister meehelpen om kosten voor de begrafenis te dekken. De nabestaanden waren zeer ingenomen met het bezoek van de minister en hoofdcommandeur van de brandweer.

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist dit officieel bericht gepubliceerd over de woningbrand. De oorzaak van de brand in de woning aan de Mariestraat is nog niet bekend; de afdeling Forensische Opsporing en de politie van het bureau Munder zijn belast met het onderzoek.

De politie van het bureau Munder kreeg omstreeks 04.00 uur in de ochtend van het Command Center een melding van een woningbrand op het voormeld adres. Bij aankomst van de politie was de brandweer reeds ter plaatse bezig met bluswerkzaamheden. De boven verdieping van de woning was reeds afgebrand.

Van omstanders kregen de wetsdienaren te horen dat er mensen in de woning waren, aangezien zij slachtoffers hoorden gillen van pijn. Uit beelden die gemaakt zijn door omstanders blijkt dat er sprake was van een enorme vlammenzee (foto links).

Na de blussingswerkzaamheden van de brandweer, troffen zij daadwerkelijk de vier verkoolde lichamen van de grootmoeder en haar drie kleinkinderen in de boven verdieping van de woning aan.

De woning die op het elektriciteitsnet was aangesloten, was niet tegen brand verzekerd.