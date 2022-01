VIDEO: Slachtoffers woningbrand zijn oma en drie kleinkinderen

De vier personen die afgelopen nacht om het leven kwamen bij een woningbrand aan de Mariestraat, zijn een 62-jarige oma en drie kleinkinderen in de leeftijd van 8, 10 en 15 jaar. Hun verkoolde lichamen zijn vanmorgen uit de woning gehaald (foto) en afgevoerd.

Het vuur ontstond rond 03.30u. In de video hieronder is te zien hoe hevig de brand was. Buurtbewoners hoorden de mensen in het huis gillen maar kregen de deuren en ramen niet open. Volgens de omstanders zou er lang op de brandweer zijn gewacht.

De slachtoffers zijn levend verbrand in de enorme vuurzee.

Over de oorzaak is nog niet veel bekend. De politie van Munder is belast met het verder onderzoek.