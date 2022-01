VIDEO: Shauntell brengt ode aan Ewald Krolis op viool

Dit is violiste Shauntell Baumgard. Ze is afkomstig uit een Surinaams gezin met nog twaalf broers en zussen en specialiseert zich in muziekrichtingen waar de viool niet gebruikelijk is. Dit inspireert haar telkens weer om nieuwe muzikale terreinen te verkennen.

Onlangs maakte ze daar opnieuw furore in, door kaseko muziek aan haar als genre toe te voegen. Ze deed dit in een samenwerking met Karoe KasekoDatra ofwel Reguillio Koorndijk en de Ewald Krolis Tribute Band.

Haar vertaling van het nummer ‘Sosso Boto’ van de alom bekende muzikant Ewald Krolis heeft ze buitengewoon mooi ten gehore gebracht. Op de vraag hoe deze samenwerking tot stand kwam zegt, de samensteller, producent en initiatiefnemer van de Ewald Krolis Tribute band, Reguillio Koorndijk, dat het voor hem een uitdaging is om jong muzikaal talent op verschillende wijze deze muzieksoort te laten spelen zodat de veelzijdigheid en onze rijke cultuur een extra dimensie krijgt.

Zijn verdere inspiratie is om erkenning te geven aan de Groten der Kaseko door hun muziek te vereeuwigen en te digitaliseren. Hij heeft daarvoor een eigen systeem ontwikkeld. “Een systeem dat een verschuiving in de muziekwereld teweeg zal brengen”, aldus Reguillio Koorndijk. Ook Robby Krolis, de broer en mede bandlid van Ewald Krolis is enorm enthousiast over de samenwerking en het nieuw muzikaal systeem. Het doet ieder artiest goed als zijn creaties vertaald te zien op een ander artistiek niveau. Ik denk dat mijn broer de uiting van Shauntell best mooi zou vinden. Ik heb er in ieder geval met heel veel plezier aan gewerkt.

(tekst loopt door onder filmpje)

Over Shauntell

Shauntell is op vierjarige leeftijd begonnen met vioollessen op het conservatorium in Den Haag, klassieke muziek – project PIVO, waarbij jonge kinderen kennis konden maken met strijkinstrumenten. Het werd meteen haar eerste liefde. Sindsdien heeft ze haar passie voor de viool nooit meer losgelaten ondanks ze te maken kreeg met tegenslagen.

Toen ze op de lagere school zat zocht zij filmpjes op van zwarte violiste om zo gemotiveerd en geïnspireerd te blijven. ‘Ik bleef maar kijken en luisteren. Analyseren wat ze deden en het dan zelf proberen. Uiteindelijk zat Shauntell als kind op meerdere verschillende muziekscholen. Er waren tegenslagen, maar op de juiste momenten kreeg Shauntell fijne duwtjes in de rug.

Professioneel viool spelen ligt niet voor de hand in Nederland voor een ieder. “Een zwart meisje speelt geen viool – het is vaker dan één keer tegen mij gezegd. Ik werd geregeld achteraan gezet als ik meespeelde in orkestjes en heb het idee dat ik mij extra heb moeten bewijzen. Soms overwoog ik zelfs te stoppen, maar gelukkig was er altijd de steun van mijn ouders, oma en het internet publiek dat mijn filmpjes bekijkt. Zo is nu dus weer het geval ook als gevolg van het filmpje van Sosso Boto met de Ewald Krolis Tribute band”, aldus Shauntell.