Vier doden bij woningbrand in Suriname

Een vreselijk begin van het nieuwe jaar in Suriname: bij een woningbrand afgelopen nacht aan de Mariestraat, zijn vier mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een oma en drie kleinkinderen.

Voorbijgangers ontdekten de brand omstreeks 03.30u en hoorden mensen in het huis gillen om hulp. Het lukte hen niet om de deuren of ramen te openen. Het huis stond snel in lichterlaaie.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en toen zij aankwam kon er enkel nageblust worden. De verkoolde lichamen werden in de woning aangetroffen. Het gaat om een 62-jarige vrouw en drie kinderen van 15, 10 en 8 jaar oud.

De autoriteiten zijn momenteel ter plaatse bezig met het onderzoek.