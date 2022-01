Automobilist rijdt in op groep bromfietsers

In Suriname is een automobilist vanmiddag ingereden op een groep bromfietsers. Dit gebeurde rond 16.00u aan de Attaoellahweg te Hamptoncourtpolder in het district Nickerie.

De auto reed over bovengenoemde weg, waar aan de rechterkant van de weg een groep bromfietsers op de berm stilstond. Waarom de automobilist vervolgens inreed op de groep die aan de andere kant van de rijbaan stond, is niet bekend.

Alle bromfietsers liepen daarbij verwondingen op. Het vermoeden bestaat dat ze vervolgens familie en vrienden contacten, die ter plaatse kwamen.

Er braken gevechten uit waarbij wee mannen die vermoedelijk in de auto zaten flinke klappen kregen en in het kanaal terecht kwamen.

De ingeschakelde politie verscheen uiteindelijk ter plaatse om de boel te sussen. Vernomen wordt dat vijf gewonden naar het MMC zijn afgevoerd. De politie onderzoekt de zaak.