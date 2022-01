Vijf vuurwerkslachtoffers afgelopen etmaal geregistreerd

In het afgelopen etmaal zijn er in Suriname vijf registraties van vuurwerkongevallen bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gedaan. Het aantal meldingen is hier door naar zes gestegen.

Al deze geregistreerden werden door vuurwerk in de gelaatstreek getroffen. Bij drie gevallen is gebleken dat door anderen het ongeval te wijten is, terwijl in de andere gevallen de slachtoffers zelf met vuurwerk bezig waren.

Tot nu toe is het jongste slachtoffer 11jr. (m), terwijl het oudste 69jr.(v) is. Tot en met vandaag zaterdag 1 januari is het afsteken van vuurwerk vóór 24:00u. toegestaan.