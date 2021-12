Leerlingen Shri Vishnu school delen kerstbroden uit aan ouderen

Om ouderen in Den Haag een hart onder de riem te steken in deze kersttijd, hebben leerlingen van de Shri Vishnu Hindoe basisschool zaterdag kerstbroden uitgedeeld. De school wil op deze manier de kinderen bewust maken over de gevolgen van de huidige coronamaatregelen voor ouderen in de samenleving. En om aandacht te vragen voor de vereenzaming van ouderen.

Door Haagse ondernemers zijn de afgelopen week honderden kerstbroden ingezameld en verpakt. De kinderen gingen zaterdag samen op pad met een groep ondernemers om de broden te overhandigen aan senioren in diverse wijken van de stad.

‘Samen kunnen we het verschil maken om de ouderen toch het warme gevoel van kerst mee te geven, aldus initiatiefnemer van de kerstbroden actie 2021’, Kavish Partiman.

Alle broden zijn voorzien van een persoonlijk geschreven kerstwens van de kinderen op een zelfgemaakte kaart.

“Lieve opa en oma, een heel fijne kerst. Kerst is heel leuk. En door de corona kan niemand op bezoek. Vandaar deze kaart. Fijne kerst”, schrijft Armaan van groep 4.

Gemis door corona

De leerlingen missen door de coronamaatregelen het contact met hun familie en in het bijzonder hun opa’s en oma’s. ‘De leerkrachten zijn de afgelopen week vaker in gesprek gegaan met de leerlingen over de gevolgen van de maatregelen’, aldus Vidjay Jhinkoe, directeur van de Shri Vishnu basisschool.

Langste kerstbrood

Al langer dan vijftien jaar zet een groep Haagse ondernemers zich in tegen vereenzaming van ouderen en delen zij rond de feestdagen kerstbroden uit. Traditioneel hoort daar elk jaar het aansnijden van het langste kerstbrood bij, tijdens een gezellige kerstviering voor ouderen. Leerlingen van de school verzorgden daarbij optredens.

Vanwege corona heeft die viering nu al twee jaar niet kunnen plaatsvinden. Vandaar dat nu gekozen is voor het alternatief om de kerstbroden rond te brengen. De organisatie vindt dat hoe dan ook belangrijk te blijven doen.